Fatih'te bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle durmandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haseki Sultan Mahallesi Atik Medresesi Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katında bulunan ganyan bayisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinin bitişiğindeki daireye sıçradı.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan bazı kişiler, itfaiye ve mahalle sakinlerinin yardımıyla pencere korkuluklarının kesilmesiyle tahliye edildi.

Yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet