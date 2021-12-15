Fatih'te bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Fatih'te bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Fatih'te bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle durmandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle durmandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haseki Sultan Mahallesi Atik Medresesi Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katında bulunan ganyan bayisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinin bitişiğindeki daireye sıçradı.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan bazı kişiler, itfaiye ve mahalle sakinlerinin yardımıyla pencere korkuluklarının kesilmesiyle tahliye edildi.

Yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

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