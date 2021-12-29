Son Dakika | Fatih'te bir apartmanın teras katında çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Son Dakika | Fatih'te bir apartmanın teras katında çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Fatih'te bir apartmanın teras katında çıkan ve yanındaki binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir apartmanın teras katında çıkan ve yanındaki binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Seyyid Ömer Mahallesi Dr. Şükrü Bey Sokak'ta 4 katlı apartmanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, apartmanın çatısına ve yan tarafta bulunan 2 katlı binanın çatısına sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Son Dakika | Fatih'te bir apartmanın teras katında çıkan yangın hasara neden oldu

Son Dakika | Fatih'te bir apartmanın teras katında çıkan yangın hasara neden oldu

Son Dakika | Fatih'te bir apartmanın teras katında çıkan yangın hasara neden oldu

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AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

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