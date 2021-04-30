FATİH'TE BİNA İÇERİSİNDE YANGIN ÇIKTI, ANNE VE OĞLU YARDIM İSTEDİ

FATİH'te 4 katlı bir binanın içerisinde yangın çıktı.

FATİH'te 4 katlı bir binanın içerisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, birinci katta bulunan dairede yaşayan anne ve oğlu, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı anne oğul, kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Yekta Efendi Sokak'taki 4 katlı binanın içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri daha sonra binada duman tahliyesi yaptı. Bu sırada, birinci katta oturan anne ve oğlu pencereye çıkarak polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine itfaiye ekipleri, önce anne ve oğlunu ardından üst katlarda oturanları tahliye etti.

Binadan çıkarılan anne ve oğlu, yangını apartmanın en alt katında oturan kişilerin çıkardığını iddia etti. Can güvenliklerinin olmadığını ileri süren anne ve oğlu, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de, binanın en alt katında oturan kişilerden yangınla ilgili bilgi aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı