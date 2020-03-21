Fatih'te berber dükkanları dezenfekte edildi Fatih Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki berber ve kuaför dükkanlarını dezenfekte etti.

Fatih Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ilçedeki berber ve kuaför dükkanlarını dezenfekte etti.

Fatih Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli özel kıyafetli ekipler, ilçedeki berber ve kuaför dükkanlarını dezenfekte etti.

Berber esnafı, belediyenin hijyen çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Berber dükkanları bir hafta kapalı olacak

İstanbul Erkek Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, belediye ekiplerinin yaptığı hijyen çalışmalarının hem esnaf için hem de müşteriler için önemli olduğunu söyledi.

Oda yönetimi olarak koronavirüs önlemleri kapsamında berber dükkanlarının 23-30 Mart arasında bir haftalığına kapalı tutulacağı kararını aldıklarını belirten Akyüz, "Odamızın aldığı bu karar, sağlık seferberliği anlamında bizden taraf bir hamledir. Bu önlemi almamız gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA