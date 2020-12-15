Fatih'te bekçilere silah çektiği iddia edilen şüpheli etkisiz hale getirildi
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Fatih'te bekçilere silah çektiği iddia edilen şüpheli etkisiz hale getirildi

15.12.2020 02:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 02:58
Fatih'te bekçilere silah çektiği iddia edilen şüpheli etkisiz hale getirildi

Fatih'te bekçilere silah çektiği iddia edilen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Fatih'te bekçilere silah çektiği iddia edilen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'nde devriye görevini yapan bekçiler, durumlarından şüphelindikleri 3 kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi.

Şüphelilerden birinin silahını çekmesi üzerine, bekçiler şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Diğer 2 şüpheli ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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