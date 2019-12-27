FATİH'TE BEKÇİ SİLAHLA ÖNCE ARKADAŞINI SONRA KENDİNİ VURDU (2)

27.12.2019 23:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 23:34

Şahin BOZKURT -Ali ABLAY/ İSTANBUL DHA

Fatih'te bir bekçi silahla önce tartıştığı arkadaşını sonra kendini vurdu. Ağır yaralanan 2 bekçi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocamustafa Paşa Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerindeki bir kafede saat 22.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ekrem Y. ve Mehmet A.A. adlı iki bekçi arasında tartışma çıktı. Bekçilerden biri silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu. Her iki bekçi de yere yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.Bekçilerden Mehmet A.A.'nın açıkta olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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-Olay yerinden görüntüler

Kaynak: DHA