İstanbul'un göbeğinde battaniyeye sarılı bir kişinin cesedi bulundu
Haberler » 3. Sayfa » İstanbul'un göbeğinde battaniyeye sarılı bir kişinin cesedi bulundu - Haberler

İstanbul'un göbeğinde battaniyeye sarılı bir kişinin cesedi bulundu

Fatih'te bir apartmanın dış kapısına çıkan merdivenlerde kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

02.01.2020 12:45 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:08

Fatih'te henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi apartmanın dış kapısına çıkan merdivenlerde ölü olarak bulundu. Merdivenlerde battaniyeye sarılı şekildeki bulunan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emin Sinan Mahallesi Yeniçeriler Caddesi üzerindeki bir apartmanın dış kapısına çıkan merdivenlerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri merdivende battaniyeye sarılı şekilde duran adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polislerin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İstanbul'un göbeğinde battaniyeye sarılı bir kişinin cesedi bulundu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler