: İstanbul'un göbeğinde battaniyeye sarılı bir kişinin cesedi bulundu

02.01.2020 12:45 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:08

İstanbul Fatih'te henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi apartmanın dış kapısına çıkan merdivenlerde ölü olarak bulundu. Merdivenlerde battaniyeye sarılı şekildeki bulunan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Emin Sinan Mahallesi Yeniçeriler Caddesi üzerindeki bir apartmanın dış kapısına çıkan merdivenlerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri merdivende battaniyeye sarılı şekilde duran adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polislerin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Kaynak: DHA

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