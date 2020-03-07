Fatih'te bankacı kadın cinayeti;  Katil zanlısı eş adliyeye sevk edildi

07.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:00

Buse PEHLİVAN/ Fatih'te bankacı Pınar Baykan dün evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Gözaltına alınan Pınar Baykan'ın eşi Erhan Baykan sorgusunda eşini öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı eş adliyeye sevk edildi.

Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşık Paşa Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında yaşayan bankacı ve bir çocuk annesi 32 yaşındaki Pınar Baykan dün evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Asayiş Şube Müdürlüğü CinaFatih'te bankacı kadın cinayeti; Katil zanlısı eş adliyeye sevk edildi

yet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olay günü Pınar Baykan'nın eşi Erhan Baykan'ı gözaltına aldı. Şüpheli Erhan Baykan'ın ifadesinde 7 yıllık evli olduklarını ekonomik sıkıntılardan dolayı zaman zaman tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Erhan Baykan sorgusunda olay günü işe gitmeden önce tartıştıklarını, ardından da eşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA