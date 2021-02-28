Son dakika haberi | Fatih'te boş binadaki yangın korkuttu

Gelen son dakika haberine göre Fatih'te, balıkçı deposu olarak kullanılan iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fatih'te, balıkçı deposu olarak kullanılan iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler yangına ulaşmak için, otomatik bariyerle kapalı olan yolu ayakla basarak açarken, vatandaşlar paniğe kapıldı. Yangın, iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 09.45 sıralarında Fatih Şehsuvar Bey Mahallesi Çakmaktaşı Sokak'taki iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyük bir kısmı balıkçı deposu olarak kullanılan iki katlı binada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yoğun dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, kafeleri yoğun olduğu bölgedeki araç trafiğine kapalı yola bir süre giriş yapamadı.

Bunun üzerine itfaiye ve zabıta ekipleri, çalışmayan otomatik bariyerlerin üstüne basarak yolu açmaya çalıştı. Yolun açılmasının ardından ekipler, yoğun dumanların yükseldiği binaya ulaştı. Yangın, binanın depo olarak kullanılan ve içinde malzemelere sıçradı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, yandaki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Kimsenin yaralanmadığı yangının kesin çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacak.

Panik içinde olay yerine gelen binanın yanındaki iş yer sahibi Cuma Adıyaman, "Çatıda bağırma sebebim burada esnafım, ne olur ne olmaz benim dükkana sıçramasın. Komşumuzun balığı var içinde. Binada kimse yoktu. Ama arkası hepsi restoran ve esnaf, hepsi yanardı. Dükkanlarda yatanlar var. Ben evdeydim, bizim dükkanda kalanlar aradı, bekçi dedi dükkan yanıyor. Ben de koşa koşa sabah sabah pandemi, mandemi dinlemedik geldik. Arkadaşlar haber verdi itfaiyeye. Dükkanlara sıçramadı, ben elektriği indirdim, doğalgazı kapattım, başka taraflara da zarar gelmesin diye, çok şükür itfaiyeci arkadaşlar yetişti" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halis Akyıldız