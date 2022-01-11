FATİH'TE AYAKKABI DOLU ÇUVAL BÖYLE ÇALINDI

FATİH'te 3 şüpheli, ayakkabı dolu kargo çuvalını bulunduğu iş yerinin önünden çaldı. Güpegündüz gerçekleşen hırsızlık anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen cuma günü saat 17.30 sıralarında, Gedikpaşa Şehsuvarbey Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre; iki kişi, nakliyeci dükkanının bulunduğu sokağa girerek dolaşmaya başladı. Dükkanın önünde bulunan ayakkabı dolu kargo çuvalını gözüne kestiren şüphelilerden biri sokağın bir başında, diğeri ise öteki başında beklemeye başladı. Şüphelilerden biri, bir süre bekledikten sonra dükkanın önündeki çuvalı alarak uzaklaştı. Sokağın köşesine çuvalı bırakan şüpheli, daha sonra gözden kayboldu.

İÇİNDE 35 ÇİFT AYAKKABI VARDI

Nakliyeci dükkanının sahibi Ali Yıldız, İki şahıs geliyor, dükkanımın önünden çuvalı omuzlayıp gidiyor. İçinde ayakkabı vardı. Gönderilecek bir kargoydu. Bu olay, şu sıkıntılı dönemde beni zor duruma soktu. Benim canım yandı. Kamera kayıtları var. Şahıslar belli oluyor. Geliyorlar, 15 dakika sokağın köşesinde oturuyorlar. Ben dükkandan çıkıyorum. Dükkandaki yeğenimin dalgınlığında, çuvalı alıp götürüyor. 35 çift ayakkabı vardı. 7 bin 200 lira civarında değeri var. Allah ıslah etsin dedi.

ÇUVALIN ÇALINDIĞI ANLAR KAMERADA

Şüphelilerin ayakkabı dolu kargo çuvalını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa gelen şüpheliler, önce etrafı kolaçan ediyor. Daha sonra biri gözcülük yaparken diğeri çuvalı alarak uzaklaşıyor. Çuvalı alan şüphelinin, gözcülük yapan arkadaşına el sallayarak yanına çağırdığı görülüyor.