FATİH'TE ATIK KAĞIT DEPOLANAN METRUK BİNADA YANGIN
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FATİH'TE ATIK KAĞIT DEPOLANAN METRUK BİNADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM Özgür EREN İSTANBUL DHA Fatih'te atık kağıt depolanan iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM Özgür EREN İSTANBUL DHA Fatih'te atık kağıt depolanan iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih, Hoca Gıyasettin Mahallesi Divanefendi Sokak üzerinde bulunan iki katlı metruk binada saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şemsettin Molla Gürani Camii yanında bulunan ve atık kağıt depolanan binadan alevlerin çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

FATİH'TE ATIK KAĞIT DEPOLANAN METRUK BİNADA YANGIN
FATİH'TE ATIK KAĞIT DEPOLANAN METRUK BİNADA YANGIN
FATİH'TE ATIK KAĞIT DEPOLANAN METRUK BİNADA YANGIN
FATİH'TE ATIK KAĞIT DEPOLANAN METRUK BİNADA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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