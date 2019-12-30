Fatih'te asayiş uygulaması
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Fatih'te asayiş uygulaması

Fatih'te umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine yönelik düzenlenen uygulamada 977 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

30.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:53
Fatih'te asayiş uygulaması

Fatih'te umuma açık eğlence ve istirahat yerlerine yönelik düzenlenen uygulamada 977 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

ekipleri, 28 01.00'den sonra ilçede faaliyet gösteren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerini denetledi.

Denetimlerde adisyon bulundurmamak, bandrolsüz içki, ödeme kaydedici cihaz bulundurmamak, kaçak alkol, belgesi bulundurmamak ve hijyen belgeleri eksikliğinden toplam 20 iş yerine idari ceza kesildi.

Uygulama kapsamında ise 977 kişiye GBT sorgusu yapıldı. Kontrol sonucunda 2 aranan şahıs ve yoklama kaçağı yakalandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Fatih'te asayiş uygulaması
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