Fatih'te Arap turistler Çeçen turisti böyle soydu
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Fatih'te Arap turistler Çeçen turisti böyle soydu

Fatih'te Arap turistler Çeçen turisti böyle soydu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te bir döviz bürosuna para çekmek için gelen Çeçen turist ve eşi, 3 Arap turist tarafından soyuldu.

Fatih'te bir döviz bürosuna para çekmek için gelen Çeçen turist ve eşi, 3 Arap turist tarafından soyuldu. Oyalama marifetiyle bebek arabasında bulunan ve içerisinde bin euro ile bir miktar dövizin bulunduğu çantanın çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Fatih Aksaray'da bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeçenistan uyruklu bir turist eşiyle birlikte para çekmek amacıyla bir döviz bürosuna girdi. Burada sıra beklediği esnada içeride bulunan üç Arap turist bebek arabasında bulunan ve içerisinde bin euro, bir miktar dolar ve Türk lirası bulunan çantayı oyalama marifeti ile aldı. Çantayı alan Arap turistler daha sonra hiçbir şey olmamış gibi döviz bürosundan ayrıldı.

Hırsızlık anı kamerada

Döviz bürosunda gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde döviz bürosuna gelen Çeçenistan uyruklu turistlerin sıra beklediği esnada üç Arap turistin yanlarına yaklaştığı ve eşinin arkasında sıra bekleyen kadını oyalayarak bebek arabasında bulunan çantayı el çabukluğuyla alarak döviz bürosundan uzaklaştıkları görülüyor. - İSTANBUL

Fatih'te Arap turistler Çeçen turisti böyle soydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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