FATİH'TE ARALARINDA POLİSİN DE BULUNDUĞU 5 ŞÜPHELİDEN ALTIN TOPTANCISINDA SOYGUN GİRİŞİMİ
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FATİH'TE ARALARINDA POLİSİN DE BULUNDUĞU 5 ŞÜPHELİDEN ALTIN TOPTANCISINDA SOYGUN GİRİŞİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

*Sahte arama emriyle soyguna geldiler, böyle kaçtılar.

*Sahte arama emriyle soyguna geldiler, böyle kaçtılar.

Alper KORKMAZ- Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, (DHA) Fatih'te sahte arama emriyle altın toptancısına gelen ve iş yerini soymaya çalışan 5 kişi işyeri çalışanını silahla yaraladı. Şüphelilerden biri polis çıkarken, şüphelilerin kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 19 Mayıs Çarşamba Fatih, Kemalpaşa Mahallesi, 18 Sekbanlar sokak üzerinde bulunan bir iş hanındaki altın toptancısında meydana geldi. Buraya gelen 5 kişi giydikleri polis yelekleriyle içeri girdi. Ellerinde arama kararı olduğunu söyleyen kişiler kuyumcuyu soymaya çalıştı. Gelenlerin polis olmadığından şüphelenen çalışanlarla gelen 5 kişi arasında tartışma yaşandı. Şüphelilerden biri silahını çekerek iş yeri çalışanı İbrahim İsmailoğlu'nu bacağından yaraladı. Şüphelilerden biri çalışanlar tarafından yakalanırken, diğer şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

POLİS ÇIKTI

Polis ekipleri yaptıkları inceleme ve çalışmalarda iş yerinde yakalanan kişinin Başakşehir Devriye Ekipler kadrosunda görevli polis memuru Abdullah D. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri iş yeri çalışanını yaralayan Şehmuz K. isimli şüpheliyi de olay yeri yakınında saklandığı otoparkta yakaladı. Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, şüphelilerin kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

MERMİ VATANDAŞI SIYIRDI

Yaşanan olayı anlatan görgü tanığı, "Dışarıda oturuyorduk. Baktık binadan 3 kişi çıktı. Üzerlerinde polis yelekleri vardı. Korkutmak için silah çıkarmışlar, sonra vurmuşlar birini. Dışarıda da bir kere ateş ettiler. Sonra içeri girdik. Mermi sıyırmış. Duyduğumuza göre bir tane gerçek polis varmış diğerleri sahteymiş" diye konuştu.

FATİH'TE ARALARINDA POLİSİN DE BULUNDUĞU 5 ŞÜPHELİDEN ALTIN TOPTANCISINDA SOYGUN GİRİŞİMİ
FATİH'TE ARALARINDA POLİSİN DE BULUNDUĞU 5 ŞÜPHELİDEN ALTIN TOPTANCISINDA SOYGUN GİRİŞİMİ
FATİH'TE ARALARINDA POLİSİN DE BULUNDUĞU 5 ŞÜPHELİDEN ALTIN TOPTANCISINDA SOYGUN GİRİŞİMİ
FATİH'TE ARALARINDA POLİSİN DE BULUNDUĞU 5 ŞÜPHELİDEN ALTIN TOPTANCISINDA SOYGUN GİRİŞİMİ
FATİH'TE ARALARINDA POLİSİN DE BULUNDUĞU 5 ŞÜPHELİDEN ALTIN TOPTANCISINDA SOYGUN GİRİŞİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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FATİH'TE ARALARINDA POLİSİN DE BULUNDUĞU 5 ŞÜPHELİDEN ALTIN TOPTANCISINDA SOYGUN GİRİŞİMİ - Haberler
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