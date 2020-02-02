Fatih'te araçlardan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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Fatih'te araçlardan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Fatih'te 4 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

02.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:06
Fatih'te araçlardan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

'te 4 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ekipleri, 2019 yılında farklı tarihlerde meydana gelen 4 ayrı otodan hırsızlık olaylarına ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli Hacı Hasan Y'yi (59) 25 Ocak'ta Küçük Pazar Caddesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin araçların camını kırarak hırsızlık yaptığı anlar görülüyor.

Kaynak: AA
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