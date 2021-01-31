Fatih'te otomobilin çarptığı bekçi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fatih'te otomobilin çarptığı bekçi yaralandı

31.01.2021 23:43 | Son Güncelleme: 31.01.2021 23:51

Fatih'te aracın çarpmasıyla yaralanan bekçi, hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te aracın çarpmasıyla yaralanan bekçi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Derviş Ali Mahallesi Canfeda Camii Sokağı'nda Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapan ve ismi henüz öğrenilemeyen bekçiye, seyir halindeki bir araç çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Fatih'te otomobilin çarptığı bekçi yaralandı
Fatih'te otomobilin çarptığı bekçi yaralandı
Fatih'te otomobilin çarptığı bekçi yaralandı
Fatih'te otomobilin çarptığı bekçi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Hande Erçel Jason Statham
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler İstifa Oyunlar Jandarma Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih'te otomobilin çarptığı bekçi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 23:51:35. #1.15#
title