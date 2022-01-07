Fatih'te araç kasap dükkanına daldı: 4 yaralı - Haberler
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Fatih'te araç kasap dükkanına daldı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra 3 motosiklete çarpıp bir kasaba daldı: Kazada sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra 3 motosiklete çarpıp bir kasaba daldı: Kazada sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30'da Fatih, Cerrahpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi, İddiaya göre, 34 TP 2875 plakalı otomobilin sürücüsü Ercan D., direksiyon başında rahatsızlanınca araç kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra park halindeki 3 motosiklete çarptıktan sonra kasaba girdi. Kazada Ercan D. ile 3 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar ambulans, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise 4 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde kaldırıma çıkan aracın çarptığı motosikletlerin savrulduğu bazı kişilerin de yere düştüğü görülüyor.

(Veysel Ensar Gökçegözog/ İHA)

Fatih'te araç kasap dükkanına daldı: 4 yaralı

Fatih'te araç kasap dükkanına daldı: 4 yaralı

Fatih'te araç kasap dükkanına daldı: 4 yaralı

Fatih'te araç kasap dükkanına daldı: 4 yaralı

Fatih'te araç kasap dükkanına daldı: 4 yaralı

Fatih'te araç kasap dükkanına daldı: 4 yaralı

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