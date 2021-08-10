FATİH'TE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
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FATİH'TE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

FATİH'TE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

FATİH'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, çatıda ve dairede hasar oluştu.

Fatih'te, Hırka-i Şerif Mahallesi Balipaşa Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 12.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi ve binanın çatısını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, çatıda ve dairede hasar oluştu. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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