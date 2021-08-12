FATİH'TE ALT GEÇİTTE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI
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FATİH'TE ALT GEÇİTTE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH Topkapı alt geçidinde iki otomobilin karıştığı kazada, otomobillerden biri takla attı.

FATİH Topkapı alt geçidinde iki otomobilin karıştığı kazada, otomobillerden biri takla attı. Kazada, iki otomobilde bulunan 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Topkapı alt geçidinde meydana geldi. Aynı yönde giden Muhammet Tunahan Ataş (22) idaresindeki 34 DUS 453 plakalı otomobil ile Selman Çiçek (25) yönetimindeki 34 GG 5958 plakalı otomobil çarpıştı. Muhammet Tunahan Ataş'ın kullandığı otomobil takla attı. Çiçek'in kullandığı otomobil ise duvara çarparak durabildi. Kazada, otomobillerde bulunan 1'i kadın 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu alt geçitte, trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan otomobiller çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

FATİH'TE ALT GEÇİTTE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI
FATİH'TE ALT GEÇİTTE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI
FATİH'TE ALT GEÇİTTE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI
FATİH'TE ALT GEÇİTTE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI
FATİH'TE ALT GEÇİTTE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI
FATİH'TE ALT GEÇİTTE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI
FATİH'TE ALT GEÇİTTE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI
FATİH'TE ALT GEÇİTTE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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