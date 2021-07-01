FATİH'TE ALACAKLILARINI SAHTE DOLARLA KANDIRMAYA ÇALIŞTI; KAÇARKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
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FATİH'TE ALACAKLILARINI SAHTE DOLARLA KANDIRMAYA ÇALIŞTI; KAÇARKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te iddiaya göre Z.A. isimli finans merkezi sahibi ofisine gelen ve borçlu olduğu kişileri 5'inci kattan attığı içi sahte 60 bin dolar çanta ile dolandırmaya çalıştı.

FATİH'te iddiaya göre Z.A. isimli finans merkezi sahibi ofisine gelen ve borçlu olduğu kişileri 5'inci kattan attığı içi sahte 60 bin dolar çanta ile dolandırmaya çalıştı. Paraların sahte olduğunu anlayan kişiler tekrar ofise gelirken, kaçmaya çalışan Z.A., apartman boşluğuna düşerek yaralandı.

Fatih Fındıkzade Mahallesi'nde 2 kişi, iddiaya göre kendilerine borcu olan Z.A.?nın 5 katlı bina içinde bulunan finans merkezi ofisine geldi. Z.A. ile borçlu olduğu kişiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası Z.A. içi para dolu olan çantayı 'alın' diyerek aşağıya attı. Çanta park halindeki otomobile isabet etti. 2 kişi çantayı sokaktan alıp, ayrıldı. Çantadaki 60 bin doların sahte olduğunu öğrenen kişiler geri döndü.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜ

Alacaklıların geri geldiğini öğrenen iş yeri sahibi kaçmaya çalıştığı sırada 6 metre yükseklikteki apartman boşluğundan düştü. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri iş yeri sahibini düştüğü yerden kurtararak, sağlık çalışanlarına teslim etti. Hafif şekilde yaralanan Z.A. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise sahte paralara el koyarken, 2 kişiyi de ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

"ÇANTA DÜŞTÜ"

Yukarıdan çantanın düştüğünü söyleyen bir kişi "Biz güvenlikle oturuyorduk. Çanta düştü. İki kişi geldi. Çantayı alıp gittiler. Çanta içindeki dolarların sahte olduğunu öğrendiler. İçinde 60 bin dolar olduğunu söylediler. Onlara da para dolu çantayı alın gidin dediler. Sahte olduğunu öğrenip, geri geldiler." dedi.

FATİH'TE ALACAKLILARINI SAHTE DOLARLA KANDIRMAYA ÇALIŞTI; KAÇARKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
FATİH'TE ALACAKLILARINI SAHTE DOLARLA KANDIRMAYA ÇALIŞTI; KAÇARKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
FATİH'TE ALACAKLILARINI SAHTE DOLARLA KANDIRMAYA ÇALIŞTI; KAÇARKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
FATİH'TE ALACAKLILARINI SAHTE DOLARLA KANDIRMAYA ÇALIŞTI; KAÇARKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
FATİH'TE ALACAKLILARINI SAHTE DOLARLA KANDIRMAYA ÇALIŞTI; KAÇARKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
FATİH'TE ALACAKLILARINI SAHTE DOLARLA KANDIRMAYA ÇALIŞTI; KAÇARKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
FATİH'TE ALACAKLILARINI SAHTE DOLARLA KANDIRMAYA ÇALIŞTI; KAÇARKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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FATİH'TE ALACAKLILARINI SAHTE DOLARLA KANDIRMAYA ÇALIŞTI; KAÇARKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ - Haberler
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