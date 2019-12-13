Fatih'te akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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Fatih'te akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Fatih'te, 2 kişinin yaralandığı akrabalar arasında çıkan kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

13.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:08
Fatih'te akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Fatih'te, 2 kişinin yaralandığı akrabalar arasında çıkan kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 'te akraba olan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi vurularak yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya karıştıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA
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