Fatih'te akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Fatih'te, 2 kişinin yaralandığı akrabalar arasında çıkan kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
13.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:08
Fatih'te, 2 kişinin yaralandığı akrabalar arasında çıkan kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sultanahmet'te akraba olan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi vurularak yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya karıştıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.
Kaynak: AA