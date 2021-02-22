(Ek bilgi ve görüntüyle)Fatih'te akraba olan 2 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti: 2 yaralı
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(Ek bilgi ve görüntüyle)Fatih'te akraba olan 2 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti: 2 yaralı

22.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:17
(Ek bilgi ve görüntüyle)Fatih'te akraba olan 2 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti: 2 yaralı

FATİH'te akraba oldukları öğrenilen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, olayı ayırmak için araya giren bir esnaf ile kavgaya karışanlardan biri silahla yaralandı.

FATİH'te akraba oldukları öğrenilen 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, olayı ayırmak için araya giren bir esnaf ile kavgaya karışanlardan biri silahla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mercan Mahallesi, Çandarlı Zade Atik İbrahim Paşa Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre akraba olan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. İsmi henüz öğrenilemeyen akrabalardan biri yanındaki silahla diğer akrabasına ateş açtı. Ateş açılması sonucu kavgaya karışan kişi göğsünden yaralandı. Kavgayı görüp ayırmak isteyen Mercan esnafından Hamdi Özçelik de açılan ateş sonucunda bacağından yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yeri çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde yerde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Olayı gerçekleştiren kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 SİLAHLİ KAVGA KAMERADASilahlı kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde akraba olan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi arasında sözlü tartışma çıkıyor. Daha sonra akrabalardan biri akrabasına silah doğrultuyor. Yaşanan arbede sonucu silahla ateş açılmasıyla akrabalardan biri yaralanıyor. Olayı ayırmak isteyen bir kişi de bacağından yaralanıyor.

- İstanbul
(Ek bilgi ve görüntüyle)Fatih'te akraba olan 2 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti: 2 yaralı
(Ek bilgi ve görüntüyle)Fatih'te akraba olan 2 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti: 2 yaralı
(Ek bilgi ve görüntüyle)Fatih'te akraba olan 2 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti: 2 yaralı
(Ek bilgi ve görüntüyle)Fatih'te akraba olan 2 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti: 2 yaralı
(Ek bilgi ve görüntüyle)Fatih'te akraba olan 2 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti: 2 yaralı
(Ek bilgi ve görüntüyle)Fatih'te akraba olan 2 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti: 2 yaralı
(Ek bilgi ve görüntüyle)Fatih'te akraba olan 2 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti: 2 yaralı
(Ek bilgi ve görüntüyle)Fatih'te akraba olan 2 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti: 2 yaralı
(Ek bilgi ve görüntüyle)Fatih'te akraba olan 2 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti: 2 yaralı
(Ek bilgi ve görüntüyle)Fatih'te akraba olan 2 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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