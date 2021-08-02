FATİH'TE AİLE ÜYELERİNDEN İKİ KİŞİYİ REHİN ALAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI (1)

İSTANBUL DHAFatih'te Kocamustafa Caddesi Etyemez Takkesi Sokak'ta bulunan binada alkollü olduğu iddia edilen 1 kişi, aile üyelerinden 2 kişiyi silahla rehin aldı.

İSTANBUL DHA

Fatih'te Kocamustafa Caddesi Etyemez Takkesi Sokak'ta bulunan binada alkollü olduğu iddia edilen 1 kişi, aile üyelerinden 2 kişiyi silahla rehin aldı. Olay yerine özel harekatçıların da aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin operasyonuyla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı