FATİH'TE AİLE ÜYELERİNDEN İKİ KİŞİYİ REHİN ALAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI (1)
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FATİH'TE AİLE ÜYELERİNDEN İKİ KİŞİYİ REHİN ALAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI (1)

FATİH'TE AİLE ÜYELERİNDEN İKİ KİŞİYİ REHİN ALAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL DHAFatih'te Kocamustafa Caddesi Etyemez Takkesi Sokak'ta bulunan binada alkollü olduğu iddia edilen 1 kişi, aile üyelerinden 2 kişiyi silahla rehin aldı.

İSTANBUL DHA

Fatih'te Kocamustafa Caddesi Etyemez Takkesi Sokak'ta bulunan binada alkollü olduğu iddia edilen 1 kişi, aile üyelerinden 2 kişiyi silahla rehin aldı. Olay yerine özel harekatçıların da aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin operasyonuyla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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FATİH'TE AİLE ÜYELERİNDEN İKİ KİŞİYİ REHİN ALAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI (1) - Haberler
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