Fatih'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
11.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:10
Fatih'te kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.
Fatih'te kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.
Yedikule Mahallesi Küheylan Sokak'taki metruk ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çatı kısmında hızla büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz