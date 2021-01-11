Fatih'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
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Fatih'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

11.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:10
Fatih'te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Fatih'te kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Yedikule Mahallesi Küheylan Sokak'taki metruk ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatı kısmında hızla büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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