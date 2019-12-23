Fatih'te ahşap binada yangın
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Fatih'te ahşap binada yangın

Fatih'te 4 katlı metruk ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

23.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:22
Fatih'te ahşap binada yangın

Fatih'te 4 katlı metruk ahşap binada çıkan yangın ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu'nda bulunan 4 katlı metruk ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın üst katlarını sardı.

ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü ardından, binada soğutma çalışması yaptı.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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