Fatih'te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Fatih'te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Fatih'te ahşap bir binada çıkan yangın söndürüldü.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te ahşap bir binada çıkan yangın söndürüldü.

Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan ahşap bir binada yangın çıktı.

Binadan dumanlar yükseldiğini fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yan taraftaki binanın çatısına da sirayet eden yangını söndürdü.

Bir dönem dizi çekiminde kahvehane olarak kullanıldığı öğrenilen bina, yangında kullanılamaz hale geldi.

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AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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