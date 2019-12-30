Fatih'te ahşap bina alev alev yandı
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Fatih'te ahşap bina alev alev yandı

FATİH'te 3 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

30.12.2019 01:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 01:26
Fatih'te ahşap bina alev alev yandı
FATİH'te 3 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Ahşap bina tamamen yanarken ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için büyük uğraş verdi.

 Yangın saat 23.30 sularında Fatih Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden başlayan yangın kısa sürede ahşap binanın tamamını sardı. verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. ekipleri sokakların dar olması nedeniyle yanan binaya ulaşmakta güçlük çekti. Yangının diğer binalara sıçramaması için zamanla yarışan itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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