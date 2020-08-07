FATİH'TE AFGANİSTANLI GASPÇILAR YAKALANDI FATİH'te Afganistan uyruklu 5 şüpheli, 10 kişiyi silah zoruyla bağlayıp gasp etti.

FATİH'te Afganistan uyruklu 5 şüpheli, 10 kişiyi silah zoruyla bağlayıp gasp etti. Polis tarafından yakalanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anlarına ait görüntüler kameralara yansıdı.

Olay, 3 Ağustos günü saat 22.15 sıralarında Fatih Muhsine Hatun Mahallesi Kantarcı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binaya giren yüzleri maskeli 5 kişi, binanın ikinci katında yaşayan Afganistan uyruklu 10 kişiyi silah ve bıçakla tehdit edip bağlayarak gasp etti. Şüpheliler, bağladıkları kişilerden 10 adet cep telefonu, 500 Dolar ve bin 700 TL'sini alarak oradan ayrıldı. Şüphelilerin evden ayrılmalarının ardından, elleri ve kolları bağlanan kişiler iplerden kurtularak polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, bölge ve civardaki kameraları incelemeye aldı. Görüntülerin incelenmesinin ardından şüphelilerin eşkal ve kimlikleri belirlendi. Ekipler, şüphelilerin olaydan kısa bir süre önce taksiyle olay yerine yakın bir yerde indiklerini tespit etti. Taksi plakasından şoföre ulaşan polis şüphelilerin indikleri yeri öğrenerek şüphelilerin adresini belirledi. Polis, 5 Temmuz tarihinde saat 14.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu Atavullah A.,Samih V. ve Asıkullah A. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Asayiş Şubede işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görüntülere yansıyan diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA