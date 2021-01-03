Son dakika haberleri... Fatih'te Afganistan uyruklu genç arkadaşının evinde ölü bulundu

FATİH'te 24 yaşındaki Afganistan uyruklu genç, misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinde ölü bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Mevlana Mahallesi, Yağhane Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu 24 yaşındaki Abdullahad Zadran dün akşam üzeri 3 arkadaşının kaldığı eve misafirliğe geldi. Arkadaşlarıyla bir süre vakit geçiren Zahad uyumak için odaya geçti. Sabah saatlerinde Zahad'ı uyandırmak için odaya giren arkadaşları, hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Bunu üzerine evde yaşayan diğer Afganistan uyruklu arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdullahad Zadran'ın evde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri inceleme yaparken, evde bulunan 3 Afganistan uyruklu vatandaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Zahad'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı