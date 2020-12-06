Fatih'te 86 çalıntı ve kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Fatih'te 86 çalıntı ve kaçak cep telefonu ele geçirildi

06.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:53

Fatih'te bir iş yerinde 86 çalıntı ve kaçak cep telefonu ele geçirilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Fatih'te bir iş yerinde 86 çalıntı ve kaçak cep telefonu ele geçirilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Aralık'ta İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalıntı telefon bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerine baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 26 çalıntı, 25 kayıt dışı, 35 ithal yolla kayıt edilmiş cep telefonu, 3 faturasız dizüstü bilgisayar ve imei kopyalama cihazı ele geçirdi. İş yeri sahibi Erkan T. (34) gözaltına alındı.

Ele geçirilen çalıntı telefonların 2019 ve 2020'de Fatih, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Başakşehir, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Bahçelievler, Esenyurt, Başakşehir, Şişli ve Pendik'te meydana gelen hırsızlık ve kapkaç suçları sonucu elde edildiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Fatih'te 86 çalıntı ve kaçak cep telefonu ele geçirildi
Fatih'te 86 çalıntı ve kaçak cep telefonu ele geçirildi
Fatih'te 86 çalıntı ve kaçak cep telefonu ele geçirildi
Fatih'te 86 çalıntı ve kaçak cep telefonu ele geçirildi
Fatih'te 86 çalıntı ve kaçak cep telefonu ele geçirildi
Fatih'te 86 çalıntı ve kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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