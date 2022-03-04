FATİH'TE 7 MİLYON 500 BİN LİRALIK SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ - Haberler

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FATİH'TE 7 MİLYON 500 BİN LİRALIK SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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FATİH'te düzenlenen operasyonda 13 bin 402 sahte parfüm ele geçirildi.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te düzenlenen operasyonda 13 bin 402 sahte parfüm ele geçirildi. Ele geçirilen sahte parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilirken, operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Fatih'te sahte parfüm imalatı ve ticareti yapıldığını tespit ettikleri depoya baskın düzenledi. Baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, 13 bin 402 sahte parfüm ele geçirildi. Sahte parfümler İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan operasyonda elen geçirilen parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi.

FATİH'TE 7 MİLYON 500 BİN LİRALIK SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

FATİH'TE 7 MİLYON 500 BİN LİRALIK SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

FATİH'TE 7 MİLYON 500 BİN LİRALIK SAHTE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İstanbul, Fatih, Güncel, Haberler

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