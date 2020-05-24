Fatih'te 65 yaş üstü vatandaşlara bayram kutlaması Fatih Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların bayramını kutladı.

Fatih Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların bayramını kutladı. Fındıkzade Çukurbostan Parkı'nda vatandaşlar için Türk sanat müziği dinletisi düzenlendi.

Fatih Belediyesi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşları unutmadı. Belediye ekipleri, Fındıkzade ve Çarşamba Çukurbostan Şehir Parkları ile Hekimoğlu Meydan Parkı'na gelen 65 yaş üstü vatandaşlara 5 bin saksı çiçeği (karanfil ve sardunya), 5 bin dezenfektan ve 15 bin maske dağıttı. Her üç parkta yapılan etkinlikte, sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara çay, çorba ve su ikramı yapıldı. Ramazan Bayramı'nın birinci gününde vatandaşlar kurulan stantta hatıra fotoğrafı çekilme şansı da buldu. Güzel havanın tadını çıkartan 65 yaş üstü vatandaşlara Türk sanat müziği dinletisi sunuldu. Yakınları ile görüşemedikleri için buruk bir bayram geçiren 65 yaş üstü vatandaşlar, kendileri için düzenlenen etkinlik ile bayramı kutladı. Etkinliğe Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Ak Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, Başkan Yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Buruk bir bayram olduğunu ifade eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bugün Fatihimizin büyükleriyle burada çok güzel bir bayram havası var. Bayram gibi bir bayram yaşamış olacağız. Bizim Çukurbostanımız bütün insanlarımız için adeta bir nefes alma yeri. Hava da insanlar da çok güzel. Biz de bu güzel komşularımızla beraber bayramlaşıyoruz" dedi.

Belediyenin hediyesi çiçeklerden ve ikramlardan alan vatandaşlar Ramazan Bayramın 1. günü dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını ve yapılan etkinlikle buruk geçen günlerinin bir nebze olsun keyfini çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA