Fatih'te 65 yaş üstü vatandaşlara bayram kutlaması
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Fatih'te 65 yaş üstü vatandaşlara bayram kutlaması

Fatih Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların bayramını kutladı.

Fatih'te 65 yaş üstü vatandaşlara bayram kutlaması
24.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:00

Fatih Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların bayramını kutladı. Fındıkzade Çukurbostan Parkı'nda vatandaşlar için Türk sanat müziği dinletisi düzenlendi.

Fatih Belediyesi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşları unutmadı. Belediye ekipleri, Fındıkzade ve Çarşamba Çukurbostan Şehir Parkları ile Hekimoğlu Meydan Parkı'na gelen 65 yaş üstü vatandaşlara 5 bin saksı çiçeği, 5 bin dezenfektan ve 15 bin maske dağıttı. Fındıkzade Çukurbostan Parkı'nda yapılan etkinlikte, sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara çay ve çorba ikramı yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde vatandaşlar kurulan stantta hatıra fotoğrafı çekilme şansı da buldu. Güzel havanın tadını çıkartan 65 yaş üstü vatandaşlara Türk sanat müziği dinletisi sunuldu. Yakınları ile görüşemedikleri için buruk bir bayram geçiren 65 yaş üstü vatandaşlar, kendileri için düzenlenen etkinlik ile bayramı kutladı.

Buruk bir bayram olduğunu ifade eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bugün Fatihimizin büyükleriyle burada çok güzel bir bayram havası var. Bayram gibi bir bayram yaşamış olacağız. Bizim Çukurbostanımız var. Burası bütün insanlarımız için nefes alma yeri. Hava da çok güzel insanlar da çok güzel. Beraber bayramlaşacağız" dedi.

Belediyenin dağıttığı çiçeklerden alan Gülten Eskici, "Bugün çıktığımız için mutluyuz. Etkinlikler güzel. Çiçek aldık. Maske aldık. Her taraf tertemiz. Dünya biraz temizlendi. 3 ayda dünya temizlendi. Demek ki kirletiyormuşuz" dedi.

Buruk bir mutluluk hissettiğini dile getiren Nurullah Erparlar ve Kamile Erparlar çifti, "Torunumuzu, çocuklarımızı göremedik. Bir küçük virüs bizi yıktı geçti. İnşallah hasar vermeden bu işin sonunu getireceğiz. Çocuklarımız erkenden gelirlerdi. Yemekler, tatlılar yenirdi" dedi.

Emel Öksüz, "Borel dezenfektan verdiler. Almayı düşünüyordum. Çok makbule geçti. Çok mutluyum. Semtime yakın olduğu için buraya geldim. Yürüyeceğim. Yürümeye ihtiyacım var. Eşimle birlikte geldim. Dolaşacağız. Sonra evimize gideceğiz" dedi.

(Caner Sönmez - İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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