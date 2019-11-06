Fatih'te 6 katlı binada yangın

Fatih'te 6 katlı binada yangın

Fatih'te 6 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

06.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:24
Fatih'te 6 katlı binada yangın

Fatih'te 6 katlı binanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dervişali Mahallesi Tercüman Yunus Sokak'ta 6 katlı bir binanın zemin katındaki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Duman nedeniyle bazı apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan 3 kadın ve bir çocuğu dışarı çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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