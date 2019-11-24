24.11.2019 09:36 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:38

Fatih'te 500 bin TL'lik soygun

Çelik kasaları boşaltarak kayıplara karıştılar

İSTANBUL - Fatih'te bir iş hanına giren kimliği belirsiz iki şüpheli gece boyu kaldıkları han içerisindeki dükkanlara girerek çelik kasaları boşalttı. Bir çok dükkana girerek çelik kasa içerisindeki paraları alan şüpheliler 500 bin TL'yi alarak kayıplara karışırken, polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih'te dün gece saatlerinde meydana gelen olayda Mesihpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanına giren kişi ya da kişiler, içerisindeki çelik kasaları boşaltarak kayıplara karıştı. Gece boyunca kapalı han içerisinde dükkanlardan gezerek yaklaşık 74 bin dolar alan hırsızların, iş yerlerinde bulunan bilgisayarlara dokunmadıkları öğrenildi. İş hanında bulunan esnaf sabah her şeyden habersiz bir şekilde iş yerlerini açtı. İş yerlerini açtıktan sonra kasaların boşaltıldığını gören çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Öğle saatlerinde fark edilen durum sonrası polis ekipleri iş hanına gelerek incelemelerde bulundu.

Hilti yardımıyla çelik kasaları deldiler

Gece saatlerinde girdikleri han içerisindeki dükkanlarda bulunan çelik para kasalarını gözlerine kestiren kimliği belirsiz iki kişi, 'Hilti' yardımıyla çelik kasaları delerek paraları çıkardığı tespit edildi. Diğer dükkanlarda ki çelik para kasalarını da bu şekilde boşaltan hırsızlar daha sonra hiç bir şey olmamış gibi buradan ayrıldı.

Güvenlik kameraları incelendi

Polis ekipleri hırsızlık olayının yaşandığı katları kapatarak kimseyi içeriye almadı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından katlarda geniş çaplı inceleme yapıldı. Polis ekipleri, iş han içerisinde ve etrafında bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, binanın çatısından girmiş olabileceği ihtimali üzerine polis ekipleri çatıda incelemelerde bulundu.

"Kepengi açarken bir olumsuzluk görmedim"

Emin İnan, "Yukarıdaki katlara hırsız girdi. Hanı ben açıyorum. Hanın kepenginde herhangi bir zorlama yok. Ben zaten bir problem olduğunu görmedim. Burada saatciyim ben dükkanımı açtım. Sonrasında ofise gelen arkadaşlardan birisi söyleyince yukarıya çıktım. Muhtemelen geceden içeride kaldılar. Sonra mesai başlayınca dışarı çıkmış. Şuan için görünen o. Yukarıda 10 tane ofise girdiği için kimde ne eksik var ne zarar var bilmiyorum ama para alındığını söylüyorlar. İşin garip tarafı bazı ofislerde laptoplar duruyordu" dedi.

İş hanında deposu olan Ali Hasan, "Sabah ben evdeyken saat 10: 30 gibi arkadaşlar aradı hırsızlar hana girerek bütün kapıları açmışlar. Bizim dördüncü katta ayakkabı depomuz var. Biz baktık bizde bir şey yok ama handa bulunan diğer arkadaşlar var üç ve altıncı katta. Üçüncü kattakinin yaklaşık 47 Bin dolarını, altıncı kattakinin de 27 bin dolarını almışlar. Polisler de zaten inceleme yapıyor" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz iki kişiyi yakalamak için çevrede geniş kapsamlı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA