Fatih'te 476 yıllık medrese harabeye döndü

Fatih'te 476 yıllık medrese harabeye döndü Mimar Sinan'ın yaptığı medrese yıkılmakla yüz yüze kaldı Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki ulemalarından Kepenekçi Hoca Sinan Efendi tarafından Mimar Sinan'a 1545 yılında yaptırılan medrese harabeye döndü.

Fatih'te 476 yıllık medrese harabeye döndü

Mimar Sinan'ın yaptığı medrese yıkılmakla yüz yüze kaldı

İSTANBUL - Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki ulemalarından Kepenekçi Hoca Sinan Efendi tarafından Mimar Sinan'a 1545 yılında yaptırılan medrese harabeye döndü. Medresenin duvarlarının bazı yerlerinde dökülmeler meydana gelirken bazı kısımlarda ise yarıkların açıldığı görüldü.

Fatih Demirtaş Mahallesi Kepenekçi Medresesi Sokağı'nda yer alan ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi ulemalarında Kepenekçi Hoca Sinan Efendi tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan medrese adeta son günlerini yaşıyor. Dönemin baş mimarı olan Mimar Sinan tarafından 1545 yılında yapılan medresenin içinde yer alan birçok hücresi tahrip olmuş durumda. 1792 tarihinde 11 hücrede toplam 19 kişinin eğitim gördüğü ve 1869 da ise 28 kişiye kadar kişinin eğitim gördüğü medresenin etrafı saçlarla çevrilmiş. 1834 yılında çıkan yangına kadar medrese olarak kullanılırken, tahribata uğramasının ardından uzun yıllar boş kaldı. 476 yıllık medrese şu sıralar sahipsizlik ve bakımsızlık yüzünden duvarlarının bir kısmı yıkılmayla karşı karşıya kaldı.

Bakımsızlık yüzünden duvarlar yıkık

Medresenin iç kısmı da dış kısmı kadar harabe durumda. Giriş kısımlarının saclarla kapatıldığı medrese, Mimar Sinan tarafından 'L' planlı olarak projelendirildiği görülüyor. İç kısmında bulunan, odalar arasındaki duvarların bir kısmı tamamen yıkıldığı görülürken, çok sayıda haşerenin yuvası var. Ana medresenin yanında yapılan bazı hücrelerin tavanındaki tahtaların yıkıldığı gözlendi. Onlarca kişinin eğitimine katkı sunan 476 yıllık medrese sahip çıkılarak, yıkılmaktan kurtarılmayı bekliyor.

Çevrede yaşayan vatandaşların ifadelerine göre medrese, terk edildikten bir süre sonra tinerci ve uyuşturucu bağımlıların mekanı haline geldiğini belirtti.

"Tinerciler girmesin diye kapı yaptırdık"

Tarihi medresenin güvenliğinden sorumlu olan Cevri Yılmaz, "Tinerciler dadandı buraya. Tinerciler girmesin diye kapı yaptırdık. Buralar hep çöptü. Tinerciler burada yatıyorlardı izin vermedik. Öylece kaldı. Anıtlar Kurulu 6'ncı ayda başlayacakmış. Biz gittik başvurduk ama gördüğünüz gibi. Yapacağız diyorlar ama ne zaman? Biz sorduk 6'ncı ayda dediler. Artık ne zaman yaparlarsa" şeklinde konuştu.

"Burada yaklaşık 15 sene öne aileler oturuyordu"

Medresenin içerisinde bulunan bir bölümün sonradan yapıldığınız söyleyen Yılmaz, "400 yıllık olan bir tek karşı taraf. Burayı sonradan yapmışlar. Burada yaklaşık 15 sene öne aileler oturuyordu. Anıtlar kurulu aileleri çıkardı. Sonra burayı yapacaklardı ama bir türlü yapmadılar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU