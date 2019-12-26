: Fatih'te 42 saat arayla aynı kişilerce aynı noktada hırsızlık

26.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:49

Fatih'te önceki akşam yaşanan hırsızlık olayının üzerinden 42 saat geçtikten sonra aynı kişiler yine aynı noktada hırsızlık yaptı. Turistin Bin 400 TL'sini alarak otomobile binen şahısların kaçış anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 13: 30 sıralarında Fatih Küçükayasofya Mahallesi Kaleci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pakistanlı oldukları öğrenilen Muhammet Asım Varsi, ailesiyle birlikte gezmek için geldiği Sultanahmet'te dolaşırken yanlarına gelen 4 kadın, Varsi'nin eşinin sırt çantasından cüzdanı çaldı. Kendilerini bekleyen otomobile binen 4 kadın oradan uzaklaştı. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede inceleme başlatan ekipler sokak üzerinde bulunan iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Otomobil ile kaçan şahısları yakalamak için çevrede inceleme başlattı.

BABA VE ÇOCUĞU YERDE SÜRÜKLENMİŞTİ

Önceki akşam aynı noktada gerçekleşen hırsızlık olayında kaldıkları otelden çıkıp yürümeye başlayan turist aileyi takip eden şahıslar omzunda çocuğunu taşıyan babanın cep telefonunu alarak kaçmaya başlamıştı. Kendilerini bekleyen otomobile binen hırsızları takip eden turist ise arabayı kullanan şahsın gaza basmasının ardından çocuğuyla birlikte yerde sürüklenmişti.

Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan Kadir Dumlu, "İki gün önce biz yine burada bir hırsızlık olayı yaşadık. Daha olayın acısı geçmeden turistin çocuğuyla birlikte bu noktada sürükleyerek götürdüler. Vatandaşın mağduriyeti giderilmeden bugün gündüz vaktinde yine bir hırsızlık, yine aynı ekip ve yine aynı araç. Memur arkadaşlar incelemelerini yapıyor. Böyle bir mağduriyetimiz var. Bayanlardan oluşan bir teşkilat burayı mesken tutmuş. Ne araç değişiyor, ne kişi ne de yer değişiyor. Sürekli olarak burada böyle bir mağduriyetimiz var. Ben burada otel işletmeciliği yapıyorum. Aynı zamanda bölgenin güvenlik kamera hizmetlerini ben sağlıyorum. Artık sürekli bir hırsızlık olayına gidiyorum. Hırsızlık olaylarını koşturmaktan kendi işimi yapamıyorum. Burada esnaf arkadaşlarımız ve turistler mağdur olmasın diye sürekli onların kayıtlarını çıkarıyoruz" dedi.

Bu olaylardan dolayı turizmin de zarar gördüğünü kaydeden Dumlu, "Burada kapkaça uğrayan turist tekrar aynı noktaya gelir mi? Memleketine gittiği zaman arkadaşlarına, eşine dostuna 'ben İstanbul'da Sultanahmet'te mağdur oldum. Hırsızlıkla karşılaştım' der" şeklinde konuştu.

4 KADININ HIRSIZLIK SONRASI KAÇMA ANI KAMERADA

Fatih'te bugün öğle saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Önceki gün akşam saatlerinde gerçekleşen hırsızlık olayının üzerinden 42 saat geçmesinin ardından yaşanan benzer manzara güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde ilerleyen 4 kadın turistin çantasında bulunan cüzdanı aldıktan sonra kendilerini bekleyen beyaz bir otomobile biniyor. Turistlerin olayın şokuyla sağa sola bakıştığı o anları fırsat bilen kadınlar ise otomobil ile oradan uzaklaşıyor.

Eşinin cüzdanının çalınması sonrası Muhammet Asım Varsi karakola giderek şikayette bulundu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA

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