Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı

FATİH'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı.

FATİH'te 4 katlı  metruk bina alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gedikpaşa Caddesi, Çadırcılar Çeşmesi Sokak'ta yıkılma tehlikesi bulunduğu için boşaltılan 4 katlı metruk binada saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangını madde bağımlısı kişilerin çıkardığı öne sürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı


Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı

Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı

Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı

Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title