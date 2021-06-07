Fatih'te 4 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı
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Fatih'te 4 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te 4 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı Fatih'te 4 katlı bir iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fatih'te 4 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Fatih'te 4 katlı bir iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, bu akşam saat 23.10 sıralarında Fatih Atatürk Caddesinde bulunan 4 katlı bir iş merkezinde çıktı. İş merkezinin çatı katı alev alevler içinde kaldı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak iş merkezinin hemen yanında bulunan tarihi yapıya sirayet etmesini önledi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebine ilişkin için çalışma başlatıldı.

Fatih'te 4 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı
Fatih'te 4 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı
Fatih'te 4 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı
Fatih'te 4 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

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