FATİH'TE 4 KATLI BİR İŞ MERKEZİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
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FATİH'TE 4 KATLI BİR İŞ MERKEZİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul/DHAFatih'te, 4 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul/DHA

Fatih'te, 4 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıyı kısa sürede alevler sararken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Cibali Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş merkezinde saat 23.15 sıralarında çıktı. Binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çıkarak çatıdaki alevlere müdahale etti. Polis ekipleri etrafta önlem alırken, sağlık ekipleri hazır bekletildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Binanın çatısında hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

FATİH'TE 4 KATLI BİR İŞ MERKEZİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
FATİH'TE 4 KATLI BİR İŞ MERKEZİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
FATİH'TE 4 KATLI BİR İŞ MERKEZİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
FATİH'TE 4 KATLI BİR İŞ MERKEZİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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