Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Fatih'te 4 katı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te 4 katı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cibali Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir iş merkezinin çatısında, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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