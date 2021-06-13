Son dakika haberi! İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI: YANGIN ÇEVRE BİNALARA DA SIÇRADI
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Son dakika haberi! İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI: YANGIN ÇEVRE BİNALARA DA SIÇRADI

Son dakika haberi! İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI: YANGIN ÇEVRE BİNALARA DA SIÇRADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Fatih'te bir binanın çatısında başlayan yangın yanında bulunan diğer iki binaya sıçradı.

Fatih'te bir binanın çatısında başlayan yangın yanında bulunan diğer iki binaya sıçradı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yangın saat 23.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi, Sinanağa Çeşmesi Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında başladı. Alevlerin yükselmesi ile birlikte tüm binayı saran alevler yanında bulunan diğer iki binaya sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada oturan vatandaşların alevden ve dumandan etkilenmemesi için önlem amaçlı üç binayı da tahliye etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında ölen veya yaralananın olmadığı öğrenildi.

ALEV ALEV YANDI

Çatının alev alev yandığı ve diğer binaya sıçradığı anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir görüntüde de Ayvansaray'daki yangında yükselen alevler Haliç'in karşı kıyısında Hasköy'den cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"İÇERİDE KİMSE YOK, EN BÜYÜK ŞANS BU"

Yangın esasında mahallede bulunan Mecnun Turan yaşananları şöyle anlattı; "Yangın ilk başlarda orta binanın arka kısmında başladı. Daha sonra otelde kalan müşterilerle beraber otel sahibi müdahil oldular. 112'nin göndermiş olduğu ekip ilk olarak yol üzerinde bir lastik söndürme operasyonu yaptı. Arka tarafta yangın başlangıcı vardı çatıya sıçradı. Yangına ilk gelen ekip tüp ile içeriye girerek yukarıdan soğutma sistemi ile yangını bastırabildi. Takımın gelmesi ile diğer binalara sıçramadan fakat az da olsa bir sıçrama var yangını söndürdüler. İçeride kimse yok, en büyük şans da bu."

Son dakika haberi! İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI: YANGIN ÇEVRE BİNALARA DA SIÇRADI
Son dakika haberi! İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI: YANGIN ÇEVRE BİNALARA DA SIÇRADI
Son dakika haberi! İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI: YANGIN ÇEVRE BİNALARA DA SIÇRADI
Son dakika haberi! İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI: YANGIN ÇEVRE BİNALARA DA SIÇRADI
Son dakika haberi! İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI: YANGIN ÇEVRE BİNALARA DA SIÇRADI
Son dakika haberi! İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI: YANGIN ÇEVRE BİNALARA DA SIÇRADI
Son dakika haberi! İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI: YANGIN ÇEVRE BİNALARA DA SIÇRADI
Son dakika haberi! İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI: YANGIN ÇEVRE BİNALARA DA SIÇRADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi! İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI: YANGIN ÇEVRE BİNALARA DA SIÇRADI - Haberler
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