Fatih'te 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fatih'te 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mevlanakapı Mahallesi Çorlulu Alipaşa Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında, iddiaya göre çalıştırılan elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler giriş kattaki dairede etkili olurken, yoğun duman apartmanın tamamına yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri bina etrafında şerit çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Binada mahsur kalanlar tahliye edildi

Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 8'i çocuk 22 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildikten sonra sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen dairede hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan