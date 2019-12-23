FATİH'TE 4 KATLI AHŞAP BİNADA YANGIN (1)

23.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:18

Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu'nda bulunan 4 katlı ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturdu. Yangında herhangi bir yaralı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

--------------Alevlerden görüntü-İtfaiye ekipleri

Kaynak: DHA

- İstanbul