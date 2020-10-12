Fatih'te 4 katı binada yangın
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Fatih'te 4 katı binada yangın

12.10.2020 00:50 | Son Güncelleme: 12.10.2020 00:59
Fatih'te 4 katı binada yangın

FATİH Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı.

FATİH Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Yangın, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan müzik aletleri satan 4 katlı bir binanın 4'üncü katında 00.00 sıralarında çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla yangının çıktığı kata ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.  

Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.


- İstanbul
Fatih'te 4 katı binada yangın
Fatih'te 4 katı binada yangın
Fatih'te 4 katı binada yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN

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