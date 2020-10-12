Fatih'te 4 katı binada yangın
12.10.2020 00:50 | Son Güncelleme: 12.10.2020 00:59
FATİH Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı.
FATİH Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında yangın çıktı. Yangın, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan müzik aletleri satan 4 katlı bir binanın 4'üncü katında 00.00 sıralarında çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdiven yardımıyla yangının çıktığı kata ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
- İstanbul
Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN