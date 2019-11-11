Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması
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Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması

Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi defnedildi.

11.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:01
Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması

Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi defnedildi.

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazeleri, Fındıkzade'deki Albayraklar Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenin ardından, Yeni Mezarlığına getirildi.

Cenazeler burada özel kıyafetli görevlilerce defnedildi.

Kaynak: AA
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