Fatih'te 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fatih'te 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı

24.10.2020 11:40 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:43
Fatih'te 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı.

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı.

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 7. kez düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı. Fındıkzade Çukurbostan Şehir ve Yaşam Parkı'nda 24-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuvaya Türkiye'nin dört bir yanından gelen, 480 genç sporcudan oluşan 120 takım katıldı. Küçükler, gençler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 4 farklı kategoriden oluşan turnuvada dereceye giren takımlara 25 Ekim Pazar saat 17.30'da Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan ödül töreninde madalya ve kupaları teslim edecek. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ Aras Bulut İynemli
Spor Babel Erol Bulut Yücel İldiz Eddie Newton Burak Yılmaz
Daha Fazla Bursa Denizli Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih'te 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 11:44:44. #1.14#
title