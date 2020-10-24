Fatih'te 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı.

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı.

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 7. kez düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası başladı. Fındıkzade Çukurbostan Şehir ve Yaşam Parkı'nda 24-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuvaya Türkiye'nin dört bir yanından gelen, 480 genç sporcudan oluşan 120 takım katıldı. Küçükler, gençler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 4 farklı kategoriden oluşan turnuvada dereceye giren takımlara 25 Ekim Pazar saat 17.30'da Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan ödül töreninde madalya ve kupaları teslim edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı