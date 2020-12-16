Fatih'te 32 aile sağlık merkezi dezenfekte edildi
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Fatih'te 32 aile sağlık merkezi dezenfekte edildi

16.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:57
Fatih'te 32 aile sağlık merkezi dezenfekte edildi

İstanbul'da Fatih Belediyesi ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında ilçedeki aile sağlık merkezlerini ve vaka görülen binaların diğer ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

İstanbul'da Fatih Belediyesi ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında ilçedeki aile sağlık merkezlerini ve vaka görülen binaların diğer ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

İstanbul'da Fatih Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlemlerini sürdürüyor. Belediyede görevli özel kıyafetli 6 ekip, ilçede vaka görülen vatandaşların evlerinin bulunduğu apartmanların ortak kullanım alanı olan merdiven ve apartman boşluklarının yanı sıra 32 aile sağlığı merkezini de dezenfekte etti.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Vatandaşlar belediyenin hijyen çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade ediyor. Fatih Belediyesi ekiplerinin dezenfekte ettiği aile sağlık merkezlerinden biri olan Seyit Ömer Aile Sağlığı Merkezi'ne muayene için gelen Mustafa İlyas, Fatih Belediyesi'nin dezenfekte ve hijyen uygulamalarından memnun olduğunu belirterek, "Faydalı bir işlem, virüsün bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde böyle olması gerekiyor. Temizlik, maske ve hijyen konularına dikkat edilmesi gerekiyor. Güzel bir uygulama" dedi.

Belkız İlyas ise, "Fatih Belediyesi her konuda çok aktif çalışıyor. Biz gayet memnunuz belediyemizden. Biz de önlemlerimizi alıyoruz kendimize göre. Temizliğimize evde ve dışarıda dikkat ediyoruz. Dışarıya çıktığımızda maskemizi takıyoruz. Çocuklar varken daha dikkatli olmalıyız" diyerek herkesin duyarlı olması gerektiği mesajı verdi.

"EN ÖNEMLİSİ MASKE VE MESAFE"

Seyit Ömer Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşirelik yapan Safiye Yaman, "Biz hijyen kurallarına uyuyoruz, hastalarımızı da uyarıyoruz. En önemlisi maske, mesafe ve hijyen. Fatih Belediyesi de her zaman yanımızda. Temizlik, atıklarımızın alınması, dezenfektanların gönderilmesi konusunda hep yardım oldular. Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.


Fatih'te 32 aile sağlık merkezi dezenfekte edildi
Fatih'te 32 aile sağlık merkezi dezenfekte edildi
Fatih'te 32 aile sağlık merkezi dezenfekte edildi
Fatih'te 32 aile sağlık merkezi dezenfekte edildi
Fatih'te 32 aile sağlık merkezi dezenfekte edildi
Fatih'te 32 aile sağlık merkezi dezenfekte edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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