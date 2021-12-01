Fatih'te 3 katlı metruk binanın büyük bölümü çöktü (1) - Haberler
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Fatih'te 3 katlı metruk binanın büyük bölümü çöktü (1)

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Fatih'te metruk bir binada çökme meydana geldi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te metruk bir binada çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın büyük bölümü çöktü.

Binanın boş olduğu öğrenilirken, olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Çökmeye tanık olan esnaf Sema Güzeloğlu, duydukları ses üzerine dışarı çıktıklarını dile getirerek, "Her yer toz dumandı. Açıkçası çok korktuk. Allah'tan can kaybı olmadı. Bina üç ay önce boşaltılmıştı, Birkaç hafta önce de yanmıştı" diye konuştu.

Fatih'te 3 katlı metruk binanın büyük bölümü çöktü (1)

Fatih'te 3 katlı metruk binanın büyük bölümü çöktü (1)

Fatih'te 3 katlı metruk binanın büyük bölümü çöktü (1)

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AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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