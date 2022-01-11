FATİH'TE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI - Haberler
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FATİH'TE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te, 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te, 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çatının alevli yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Katip Kasım Mahallesi Beşikli Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında, saat 09.45 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Binada yaşayanlar ise dışarıya hızla dışarıya çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Öte yandan itfaiye ekipleri, yangının çıktığı binanın önünde park halindeki otomobilin sürücüsüne ulaşılamadı. Çatıdan üzerine küllerin düştüğü otomobil, yangında zarar görmedi. Çatının yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile de kaydedildi.

Yangını gören Onur Baran, Önce dumanlar çıktı. Sonra yangın başladı. Hemen itfaiyeyi aradık, geldiler. Apartmanı boşalttık. İtfaiyenin girebilmesi için sokaktaki arabaları kaldırdık. Allah'a şükür yaralı ya da can kaybımız yok dedi.

FATİH'TE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI

FATİH'TE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI

FATİH'TE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI

FATİH'TE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI

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